أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم العديد من مباريات بمختلف ملاعب العالم، وأبرزهما في ال دوري ين الإنجليزي والإسبابي.- ال دوري الانجليزيبيرنلي VS كريستال بالاس، 07:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1وولفرهامبتون VS ساوثهامتون،10:00 مساء، عبر قناة beIN Sports HD 1- ال دوري الإسبانيأتلتيك بيلباو VS ريال بيتيس، 10:00 مساء، عبر قناة beIN Sports HD 3- ال دوري السعوديالرائد VS أبها، 02:15 ظهرا، تذاع عبر قناة KSA Sports 2 HDضمك VS العين،04:30 ظهرا، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HDالقادسية VS الباطن،02:15 ظهرا، تذاع عبر قناة KSA Sports 4 HDالفيصلي VS الاتحاد، 04:45 مساء، تذاع عبر قناةKSA Sports 3 HDالأهلي VS الشباب، 05:15 مساء،تذاع عبر قناة KSA Sports 2 HDالهلال VS النصر،07:15 مساء، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD