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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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هلال
 
الإثنين، 23-11-2020 09:58 ص محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من مباريات بمختلف ملاعب العالم، وأبرزهما في الدوريين الإنجليزي والإسبابي.
- الدوري الانجليزي
بيرنلي VS كريستال بالاس، 07:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1
وولفرهامبتون VS ساوثهامتون،10:00 مساء، عبر قناة beIN Sports HD 1 
- الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو VS ريال بيتيس، 10:00 مساء، عبر قناة beIN Sports HD 3
- الدوري السعودي
الرائد VS أبها، 02:15 ظهرا، تذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD
ضمك VS العين،04:30 ظهرا،  تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD
القادسية VS الباطن،02:15 ظهرا،  تذاع عبر قناة KSA Sports 4 HD
الفيصلي VS الاتحاد،  04:45 مساء، تذاع عبر قناةKSA Sports 3 HD
الأهلي VS الشباب، 05:15 مساء،تذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD
الهلال VS النصر،07:15 مساء،  تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD
 

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