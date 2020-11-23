أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الإثنين، 23-11-2020
09:58 ص
محمد عبد الحارس
تقام اليوم
العديد من مباريات
بمختلف ملاعب العالم، وأبرزهما في الدوري
ين الإنجليزي والإسبابي.
- الدوري
الانجليزي
بيرنلي VS كريستال بالاس، 07:30 مساءً عبر قناة beIN
Sports HD 1
وولفرهامبتون VS ساوثهامتون،10:00 مساء، عبر قناة beIN
Sports HD 1
- الدوري
الإسباني
أتلتيك بيلباو VS ريال بيتيس،
10:00 مساء، عبر قناة beIN Sports HD 3
- الدوري
السعودي
الرائد VS أبها، 02:15 ظهرا، تذاع عبر قناة KSA
Sports 2 HD
ضمك VS العين،04:30 ظهرا، تذاع عبر قناة KSA Sports 1
HD
القادسية VS الباطن،02:15 ظهرا، تذاع عبر قناة KSA Sports 4
HD
الفيصلي VS الاتحاد، 04:45 مساء، تذاع عبر قناةKSA Sports 3 HD
الأهلي VS الشباب، 05:15 مساء،تذاع عبر قناة KSA
Sports 2 HD
الهلال VS النصر،07:15 مساء، تذاع عبر قناة KSA Sports 1
HD