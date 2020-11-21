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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الريال
 
السبت، 21-11-2020 10:07 ص محمد عبد الحارس

تقام العديد من المباريات، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات، ويعد أبرز مباريات اليوم، لقاء أتلتيكو مدريد ضد برشلونة وريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني وقمة مانشستر سيتى ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.
دوري أبطال آسيا
12:00 ظهراً، إف سي سيئول - كوريا الجنوبية  × بكين جوان – الصين، تذاع عبر قناةbeIN Sports HD 7
03:00 عصراً، أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية × شنجهاي شنهوا – الصين، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
الدوري الإنجليزي
02:30 ظهراً، نيوكاسل يونايتد × تشيلسي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
05:00 عصراً، أستون فيلا × برايتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
07:30 مساء، توتنهام هوتسبير × مانشستر سيتي ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
10:00 مساء، مانشستر يونايتد × وست بروميتش ألبيون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني
03:00 عصراً، ليفانتي × إلتشي
05:15 مساء، فياريال × ريال مدريد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1      
07:30 مساء، إشبيلية × سيلتا فيجو
10:00 مساء، أتلتيكو مدريد × برشلونة، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
04:00 عصراً، كروتوني × لاتسيو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4       
07:00 مساء، سبيزيا × أتلانتان تذاع عبر قناة    beIN Sports HD 4
09:45 مساء، يوفنتوس × كالياري، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
الدوري الألماني
04:30 عصراً، بايرن ميونيخ × فيردر بريمن، تذاع عبر قناة beIN Sports Max 5 FR
04:30 عصراً، شالكه 04 × فولفسبورج
04:30 عصراً، أرمينيا بيليفيلد × باير ليفركوزن
04:30 عصراً، بوروسيا مونشنجلادباخ × أوجسبورج   
04:30 عصراً، هوفنهايم × شتوتجارت 
07:30 مساء، آينتراخت فرانكفورت × لايبزيج 
09:30 مساء، هيرتا برلين × بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
06:00 مساء، ستاد بريست 29 × سانت إيتيان 
مباريات الدور ربع النهائي من كأس مصر
05:00 مساء،  الأهلي × أبو قير للأسمدة، تذاع عبر قناة ON Sport
08:00 مساء، الزمالك × نادي مصر، تذاع عبر قناة ON Sport

 

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