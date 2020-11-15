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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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ايطليا
 
الأحد، 15-11-2020 09:45 ص محمد عبد الحارس
تقام اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية ولقاء بلجيكا ضد إنجلترا، وتصفيات أمم أفريقيا.
دوري أمم الأوروبية
سلوفاكيا × إسكوتلندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 في تمام 04:00 مساءً.
مقدونيا الشمالية × إستونيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 في تمام 04:00 مساءً.
روسيا البيضاء × ليتوانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN في تمام 07:00 مساء.
ألبانيا × كازاخستان، تذاع عبر قناة Cosmote Sport 7 HD في تمام 07:00 مساء.
هولندا ×  البوسنة والهرسك، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 في تمام 07:00 مساء.
تركيا × روسيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2   في تمام 07:00 مساء.
بلغاريا × فنلندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4  في تمام 07:00 مساء
ويلز × إيرلندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3  في تمام 07:00 مساء     
جورجيا × رمينيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6  في تمام 07:00 مساء 
إيطاليا × بولندا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 في تمام 09:45 مساء
الدانمارك × أيسلندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 في تمام 09:45 مساء
بلجيكا × إنجلترا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1  في تمام 09:45 مساء  
رومانيا × النرويج، تذاع عبر قناة    beIN Sports HD 4  في تمام 09:45 مساء
النمسا × إيرلندا الشمالية، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5  في تمام 09:45 مساء
التشيك × إسرائيل، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 13 EN  في تمام 09:45 مساء
المجر × صربيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 في تمام 09:45 مساء
مولدوفا × اليونان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN  في تمام 09:45 مساء
سلوفينيا × كوسوفو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8 في تمام 09:45 مساء
كأس أمم أفريقيا
بوروندي × موريتانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7  في تمام 03:00 عصرًا
جزر القمر × كينيا في تمام الساعة 06:00 مساء
غينيا بيساو × السنغال في تمام الساعة 06:00 مساء
تشاد × غينيا في تمام الساعة 06:00 مساء
غينيا الإستوائية × ليبيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7 في تمام الساعة 9 مساء
 

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