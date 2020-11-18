أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم، الأربعاء، عدد من المواجهات الدولية مختلف ملاعب العالم.

دوري الأمم الأوروبية

05:00 مساء، ألبانيا × روسيا البيضاء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

07:00 مساء، أرمينيا × مقدونيا الشمالية، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

07:00 مساء، جورجيا × إستونيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

09:45 مساء، البوسنة والهرسك × إيطاليا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

09:45 مساء، بولندا × هولندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

09:45 مساء، بلجيكا × الدانمارك، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

09:45 مساء، إنجلترا × أيسلندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

09:45 مساء، النمسا × النرويج، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5

09:45 مساء، إيرلندا الشمالية × رومانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN

09:45 مساء، المجر × تركيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

09:45 مساء، صربيا × روسيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10

09:45 مساء، إيرلندا × بلغاريا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6



09:45 مساء، ويلز × فنلندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8