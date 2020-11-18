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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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منتخب
 
الأربعاء، 18-11-2020 10:27 ص محمد عبد الحارس
تقام اليوم، الأربعاء، عدد من المواجهات الدولية مختلف ملاعب العالم.
دوري الأمم الأوروبية
05:00 مساء، ألبانيا × روسيا البيضاء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2        
07:00 مساء، أرمينيا × مقدونيا الشمالية، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3     
07:00 مساء، جورجيا × إستونيا، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 4
09:45 مساء، البوسنة والهرسك × إيطاليا، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 2  
09:45 مساء، بولندا × هولندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3                 
09:45 مساء، بلجيكا × الدانمارك، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
09:45 مساء، إنجلترا × أيسلندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1                
09:45 مساء، النمسا × النرويج، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 5
09:45 مساء، إيرلندا الشمالية × رومانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN
09:45 مساء، المجر × تركيا، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 7
09:45 مساء، صربيا × روسيا، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 10 
09:45 مساء، إيرلندا × بلغاريا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6                 

09:45 مساء، ويلز × فنلندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
 

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