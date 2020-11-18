أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء،
عدد من المواجهات الدولية مختلف ملاعب العالم.
دوري الأمم الأوروبية
05:00 مساء، ألبانيا
× روسيا البيضاء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
07:00 مساء، أرمينيا
× مقدونيا الشمالية، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
07:00 مساء، جورجيا
× إستونيا، تذاع عبر قناة beIN
Sports HD 4
09:45 مساء، البوسنة
والهرسك × إيطاليا، تذاع عبر قناة beIN
Sports HD 2
09:45 مساء، بولندا
× هولندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
09:45 مساء، بلجيكا
× الدانمارك، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
09:45 مساء، إنجلترا
× أيسلندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
09:45 مساء، النمسا
× النرويج، تذاع عبر قناة beIN
Sports HD 5
09:45 مساء، إيرلندا
الشمالية × رومانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN
09:45 مساء، المجر
× تركيا، تذاع عبر قناة beIN
Sports HD 7
09:45 مساء، صربيا
× روسيا، تذاع عبر قناة beIN
Sports HD 10
09:45 مساء، إيرلندا
× بلغاريا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
09:45 مساء، ويلز
× فنلندا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8