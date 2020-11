أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المسابقات، أبرزها في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 202‪0



تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 202‪0



كولومبيا VS أوروجواي - تقام في تمام 10:30 مساء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1



تصفيات كأس أمم افريقيا



النيجر VS إثيوبيا - تقام في تمام السادسة عصرا.



نيجيريا VS سيراليون - تقام في تمام الساعة السادسة عصرا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

تونس VS تنزانيا - تقام في تمام الساعة التاسعة مساء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7



جنوب أفريقيا VS ساوتومي و برينسيب - تقام في تمام الساعة التاسعة مساء.



مالي × ناميبيا - تقام في تمام التاسعة مساء.



المغرب VS جمهورية أفريقيا الوسطى - تقام في تمام الساعة التاسعة مساء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8.



