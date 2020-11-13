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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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ارشيف
 
الجمعة، 13-11-2020 10:01 ص محمد عبد الحارس


تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المسابقات، أبرزها في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 202‪0

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 202‪0

كولومبيا VS أوروجواي - تقام في تمام 10:30 مساء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1     

تصفيات كأس أمم افريقيا

النيجر VS إثيوبيا - تقام في تمام السادسة عصرا. 

نيجيريا VS سيراليون - تقام في تمام الساعة السادسة عصرا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7  
تونس VS تنزانيا  - تقام في تمام الساعة التاسعة مساء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

جنوب أفريقيا VS ساوتومي و برينسيب - تقام في تمام الساعة التاسعة مساء.

مالي × ناميبيا - تقام في تمام التاسعة مساء. 

المغرب VS جمهورية أفريقيا الوسطى - تقام في تمام الساعة التاسعة مساء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8.

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