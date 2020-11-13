أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المسابقات، أبرزها في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2020
تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2020
كولومبيا VS أوروجواي - تقام في تمام 10:30 مساء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
تصفيات كأس أمم افريقيا
النيجر VS إثيوبيا - تقام في تمام السادسة عصرا.
نيجيريا VS سيراليون - تقام في تمام الساعة السادسة عصرا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
تونس VS تنزانيا - تقام في تمام الساعة التاسعة مساء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
جنوب أفريقيا VS ساوتومي و برينسيب - تقام في تمام الساعة التاسعة مساء.
مالي × ناميبيا - تقام في تمام التاسعة مساء.
المغرب VS جمهورية أفريقيا الوسطى - تقام في تمام الساعة التاسعة مساء، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8.
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