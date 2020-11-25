أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، عدد من المواجهات نارية في مختلف ملاعب العالم، أهمها مباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا.

دوري أبطال آسيا

12:00 ظهرا، جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية × سيدني إف سي – أستراليا، تذاع عبر قناةbeIN Sports HD 8

12:00 ظهرا، جوانجزو إيفرجراند – الصين × فيسيل كوبي – اليابان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

03:00 عصرا، شنجهاي – الصين × يوكوهاما إف مارينوس – اليابان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8

دوري أبطال أوروبا

07:55 مساء، بوروسيا مونشنجلادباخ – ألمانيا × شاختار دونيتسك – أوكرانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

07:55 مساء، أولمبياكوس – اليونان × مانشستر سيتي – إنجلترا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

10:00 مساء، بايرن ميونيخ – ألمانيا × ريد بول سالزبورج – النمسا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5

10:00 مساء، أتلتيكو مدريد – إسبانيا × لوكوموتيف موسكو - روسيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3



10:00 مساء، انتر ميلان – إيطاليا × ريال مدريد – إسبانيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

10:00 مساء، مارسيليا – فرنسا × بورتو – البرتغال، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

10:00 مساء، ليفربول – إنجلترا × أتلانتا - إيطاليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

10:00 مساء، أياكس أمستردام – هولندا × ميتييلاند – الدانمارك، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

الدوري الفرنسي

06:00 مساء، لانس × نانت، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8