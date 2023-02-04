سعر الدولار اليوم في البنوك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية

السبت، 04-02-2023
10:53 ص
شهد سعر الدولار
اليوم السبت 4 فبراير 2023 استقرارًا في
البنوك وشركات الصرافة العاملة بمصر، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية
والخاصة العاملة بالسوق المحلية، وذلك بعدما حقق عدة ارتفاعات بنهاية الأسبوع.
وجاءت سعر الدولار
اليوم في مصر كالتالي:
سعر الدولار
في البنك المركزي المصري: 30.15 جنيه للشراء،
30.23 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في البنك الأهلي المصري: 30.03 جنيه للشراء،
30.13 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك مصر: 29.03 جنيه للشراء، 30.13 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية: 30.13 جنيه للشراء،
30.23 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في البنك التجاري الدولي: 29.84 جنيه للشراء،
29.94 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.18 جنيه
للشراء، 30.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك فيصل الإسلامي: 30.13 جنيه للشراء،
30.23 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك QNB الأهلي: 30.13 جنيه
للشراء، 30.23 جنيه للبيع.
سعر الدولار
الآن في بنك الكويت الوطني: 30.13 جنيه للشراء،
30.23 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في البنك المصري لتنمية الصادرات: 30.13 جنيه
للشراء، 30.23 جنيه للبيع.