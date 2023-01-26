البنك المركزي يرفع سعر الفائدة مجددًا

الخميس، 26-01-2023
11:24 ص
توقع مصرفيون، رفع البنك المركزي
سعر الفائدة مجددا على الإيداع
والإقراض في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2023 يوم الخميس بعد القادم.
ورجح المصرفيون أن يرفع المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح
بين 1% إلى 2% للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة (وتيرة زيادة الأسعار)، واستيعاب
الآثار المستقبلية الناجمة من انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الشهر الجاري على
التضخم، وأيضا احتمالات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي
الأمريكي) لرفع الفائدة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي
أول اجتماع لحسم
مصير الفائدة خلال هذا العام يوم الخميس 2 فبراير المقبل.
وهو ما يأتي بعد
رفع سعر الفائدة
بالبنك بمجموع 8% خلال العام الماضي كان آخرها 3% دفعة واحدة في
22 ديسمبر الماضي ليصل سعر الفائدة لدى البنك (كوريدور) إلى 16.25% للإيداع، و17.25%
للإقراض.