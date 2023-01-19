سعر الدولار.. توقف حركة البيع والشراء في السوق السوداء





قال اثنان من مسؤولي شركات الصرافة الكبيرة في مصر، إن حركة بيع وشراء الدولار في السوق السوداء (السوق الموازية لبيع وشراء العملة بطريقة غير رسمية) متوقفة إلى حد ما لترقب قدرة استمرار البنوك على تدبير الورقة الخضراء للمستوردين والعملاء.

وأضاف رئيس شركة صرافة كبرى، تمتلك انتشارا جغرافيا وتابعة لأحد البنوك، إن حركة إقبال العملاء على بيع الدولار في شركات الصرافة بدأت في النشاط مقارنة بوقت سابق لكن على استحياء، وذلك بعد توقف السوق السوداء وظهور بوادر بعودة الثقة في تداول العملات في البنوك.

ويزيد سعر الدولار في السوق السوداء قليلا عن السعر الرسمي في البنوك ولكن لا أحد يفضل حاليا شراء أو بيع الدولار إلا بعد التأكد من وصول الورقة الخضراء إلى أقصى نقطة صعود وبدء عودتها إلى الانخفاض مع قدرة البنوك على تدبير العملة للعملاء، بحسب المصادر.

كان البنك المركزي ترك سعر الجنيه يوم الأربعاء الماضي ليشهد هبوطا كبيرا مقابل العملات الأجنبية ليرتفع متوسط سعر الدولار من مستوى 27.68 جنيه للبيع إلى نحو 32 جنيها قبل أن يتراجع إلى مستوى 29.74 جنيه في نهاية تعاملات نفس اليوم، وهو المستوى الذي أغلق حوله أغلب تعاملات الأيام التالية.

وننشر لكم أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى:

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

29.57 جنيه للشراء.

29.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

29.50 جنيه للشراء.

29.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

29.50 جنيه للشراء.

29.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

29.60 جنيه للشراء.

29.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

29.60 جنيه للشراء.

29.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

29.66 جنيه للشراء.

29.70 جنيه للبيع.