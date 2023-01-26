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رويترز تفجر مفاجأة عن سعر الدولار في مصر بعد خمسة أشهر

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الدولار
Native
Teads
الخميس، 26-01-2023 11:48 ص

توقع استطلاع لوكالة رويترز، أن يتماسك الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الخمسة أشهر المقبلة، قبل أن يعود للانخفاض مجددًا.

وشارك في الاستطلاع 18 اقتصاديًا، وقالت الوكالة إن المشاركين توقعوا أن ينخفض سعر الدولار من مستوى 29.8 جنيه حاليا إلى نحو 26.24 جنيه بنهاية يونيو المقبل (نهاية السنة المالية الحالية).

لكن الاستطلاع توقع أن يعاود الدولار الارتفاع خلال السنة المالية المقبلة ليصل إلى مستوى 28.5 جنيه بنهاية يونيو 2024.

وهوى سعر الجنيه مقابل الدولار، خلال العام الماضي، بعدما سمح البنك المركزي المصري بتحرك الدولار حتى مستوى 32 جنيهًا في مطلع يناير الجاري من مستوى 15.8 جنيه في مارس الماضي، قبل أن يعود ليتداول تحت خط الـ 30 جنيها بقليل.
 

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