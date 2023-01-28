سعر الدولار أمام الجنيه اليوم وخبير يفجر مفاجأة ستحدث خلال الفترة القادمة
دولار
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Teads
السبت، 28-01-202309:37 ص
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، مع توقف
البنوك عن العمل نتيجة إجازة رسمية، وذلك بعد توقعات لوكالة رويترز بأن يستقر سعر الجنيه
المصري أمام الدولار حتى منتصف العام الحالي على أن يتراجع قليلا في وقت لاحق.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 29.85 جنيه
للشراء، ومستوى 29.94 جنيه للبيع.
من
جانبه أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الإقتصادي، أن سعر الدولار سيقل ليصل إلى
26.25 جنيه، خاصة مع انخفاض حجم الطلب على العملة الأجنبية، وتوفر الحصيلة الدولارية
للدولة.
وقال
مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، عبر فضائية «ام بي سي مصر»، أن برنامج
الإصلاح الاقتصادي بدأ ينعكس على سعر الصرف، مشيرًا إلى أن السوق السوداء انتهت والسعر
بالبنوك أصبح أكثر مرونة، ويؤكد على أن هناك قدرة على جذب العملة الأجنبية لمصر.
وتابع
: «الجنيه يتم تقييمه حاليا بأكثر من ثمنه بسبب التكالب على عمليات الدولرة، مؤكدا
أنه متوقع أن ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه، خلال الفترة المقبلة في حدود 10%»، مؤكدًا
أن الدولة لن تسمح بوجود تجار السوق السوداء مرة أخرى.