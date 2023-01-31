الثلاثاء 31 يناير 2023
توقيت مصر 18:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السيسي يصدر قرارًا بتعديل قانون تنظيم الأزهر

الفيديو المتسبب في حبس "بسمة حجازي" و "بسة"

بعد ظهورها بالحجاب.. هل اعتنقت نعومي كامبل الإسلام؟ (صور)

4 أجهزة في المنزل الأكثر استهلاكًا للكهرباء.. تعرف على كيفية التعامل معها

زوجي اختفى من 4 شهور.. هل اعتبره مات وأتزوج؟ (فيديو)

طارق حامد يفضح ما فعله معه مرتضى منصور ويفجر مفاجآت

فاجعة على الطريق.. تفحم أسرة من 5 أفراد داخل سيارتهم (صور)

الدولار يقفز ويتخطى الـ 30 جنيهًا رسميًا في البنوك

سر استبعاد سافيو وشادي حسين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

سماح أنور تصدم الجمهور في أحداث ظهور لها

ADS
 

الدولار يقفز ويتخطى الـ 30 جنيهًا رسميًا في البنوك

elaosboa32980
دولار
Native
Teads
الثلاثاء، 31-01-2023 10:42 ص

 

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء ارتفاعا مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع بداية التعاملات، حيث تجاوز مستوى 30 جنيها.

 

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 29.90 جنيه للشراء، و30 جنيها للبيع.

 

بنك مصر: 29.90 جنيه للشراء، و30 جنيها للبيع.

 

بنك القاهرة: 30 جنيها للشراء، و30.07 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 30 جنيها للشراء، و30.10 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 30 جنيها للشراء، و30.10 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 30 جنيها للشراء، و30.10 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 30 جنيها للشراء، و30.10 جنيه للبيع.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.07 جنيه للشراء، و30.10 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 30 جنيها للشراء، و30.10 جنيه للبيع.

 

بنك التعمير والإسكان: 30 جنيها للشراء، و30.10 جنيه للبيع.

 

إقرأ ايضا

1984683_0

تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين في آخر تحديث له

1984683_0

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم وخبير يفجر مفاجأة ستحدث خلال الفترة القادمة

2022090804010414

رويترز تفجر مفاجأة عن سعر الدولار في مصر بعد خمسة أشهر

أخبار متعلقة

1984683_0

تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين في آخر تحديث له

images

تحرك بسيط.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

2022090804010414

سعر الدولار اليوم.. تجاوز 30.5 في هذه البنوك

2022090804010414

هبوط جديد في سعر الدولار اليوم.. فقد 2.5 جنيهًا مرة واحدة

1829527_0

لماذا ارتفع الدولار بشكل قياسي وهبط مرة أخرى بشكل مفاجئ؟.. اعرف السبب

أسعار-الدولار-اليوم

عاجل.. الدولار يقفز ويتخطى 29 جنيهًا رسميًا