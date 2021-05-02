الأحد 02 مايو 2021
توقيت مصر 12:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة شهيرة..صلت الفجر في رمضان وماتت

«كافيه وشيشة».. محمد شريف يثير غضب جماهير الأهلي (فيديو)

إصابة كهربا بأزمة صحية حادة ووضعه على جهاز التنفس

اغتيال إمام مسجد أثناء صلاة العشاء

كوريا الشمالية: واشنطن تستخدم الدبلوماسية وتخفي ورائها عدوانية

رصد حالات إصابة بالمتحور الهندي في دولة عربية

التحالف يعترض طائرة مسيرة باتجاه خميس مشيط

تعرف علي حالة الطقس اليوم في الرياض ومكة المكرمة

مواجهة نارية بين الزمالك وبيراميدز الليلة

سياسي لبناني يطالب السعودية بأغرب طلب لوقف تهريب المخدرات

ADS
 

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأحد، 02-05-2021 10:19 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار الأحد 2 مايو استقرار ملحوظ حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.66 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع 15.74 جنيه للبيع ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.
كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .  
 

إقرأ ايضا

الدولار

تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

وزير المالية

«الميكنة» رفعت كفاءة التحصيل الضريبي هذا العام بنسبة ١٤٪ رغم «الجائحة»

أخبار متعلقة

الدولار

تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في التعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار أمام الجنيه

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم