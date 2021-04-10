الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 10-04-2021
09:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 10 إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة
معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه.
كما سجل الدولار
قي بنك " سي أي بي " 15.66 جنيه للشراء وللبيع
سجل 15.76 جنيه ، وسل في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .