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تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الدولار أمام الجنيه
الدولار
 
الأحد، 18-04-2021 09:28 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.68 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك " سي أي بي " 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .   
 

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