تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الأحد، 18-04-2021
09:28 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات
أمس الصباحية 15.68 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي
15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ،
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك " سي أي بي " 15.64 جنيه للشراء وللبيع
سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .