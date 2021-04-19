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الدولار يرتفع في التعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار يرتفع في التعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 19-04-2021 09:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين حالة من الارتفاع بمقدار 3 قروش ، حيث سجل اليوم 15.72 جنيه،  بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.1 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار في بنك " سي أي ب " 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

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