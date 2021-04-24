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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
السبت، 24-04-2021 10:10 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 24إبريل حالة من الاستقرار حيث سجل 15.70 جنيه نفس قيمة معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك عودة 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.
 

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