تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية

السبت، 01-05-2021
10:31 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 1 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة
معاملات أمس الصباحية 15.66 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72
جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك " سي أي بي " 15.63 جنيه للشراء وللبيع
سجل 15.73 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .