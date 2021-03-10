الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 10-03-2021
09:47 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار
حيث سجل 15.73 جنيه ، نفس قيمة معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 1577 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي
المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه .
وسجل الدولار
في
مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل في بنك مصر
15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه .