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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 10-03-2021 09:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار حيث سجل 15.73 جنيه ، نفس قيمة معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 1577 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه .
وسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه .
 

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