الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 20-02-2021
09:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 20 فبراير حالة من
التراجع حيث سجل 15.64 جنيه متراجعا بمقدار قرشين عن معاملات أمس الصباحية التي
سجلت 15.66 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 ، وسجل في بنك
الإسكندرية
15.56 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.66 جنيه .
كما سجل في بنك
كريدي أجريكول 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي
المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.69 جنيه .