الجمعة 26 فبراير 2021
توقيت مصر 10:41 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خفض نسبة السكر في الدم بطريقة بسيطة

تناول هذه الأغذية لتحصل علي عيون سليمة

أحذر.. كثرة التثاؤب دليل علي إصابتك بمرض خطير

شاهد.. صورتان نادرتان للملك عبد الله وهو صغير بالعقال

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان وهو يمارس الفروسية

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كاميرات سرية توثق الدعارة المُباحة في شوارع إيران

تزوجت 4 أقباط وقلم سعاد حسني جعلها تعتزل الإغراء (فيديو)

وفاة مشاري البلام بـ«كورونا» ومي العيدان تتهم فنانة شهيرة

قناة تتحدى "بي إن سبورت" وتعلن إذاعة المبارايات

ADS
 

الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 23-02-2021 09:20 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23 فبراير حالة من الارتفاع الطفيف بمقدار قرشين ، حيث سجل 15.69 جنيه ، وبينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.67 جنيه .
وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي الكويتي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ،  وسجل في المصرف العربي الدولي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .  
 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

إيفست

شركة إيفست - Evest نجم جديد في عالم التداول

منصات التجارة الإلكترونية

أشهر منصات التجارة الإلكترونية في الوطن العربي لعام 2021

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم