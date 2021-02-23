الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 23-02-2021
09:20 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 23 فبراير حالة من
الارتفاع الطفيف بمقدار قرشين ، حيث سجل 15.69 جنيه ، وبينما سجل في معاملات أمس
الصباحية 15.67 جنيه .
وسجل الدولار
في
بنك الإسكندرية
15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي
المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .
كما سجل في البنك
الأهلي الكويتي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في المصرف العربي الدولي 15.60 جنيه
للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .