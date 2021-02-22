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ارتفاع مفاجئ للدولار في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 22-02-2021 09:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين ارتفاع مفاجئ بمقدار 5 قروش حيث سجل 15.67 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.62 .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري  15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .
كما سجل الدولار في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 1569 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.60 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.70 جنيه .
 

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