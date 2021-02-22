ارتفاع مفاجئ للدولار في المعاملات الصباحية

الإثنين، 22-02-2021
09:12 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين ارتفاع مفاجئ
بمقدار 5 قروش حيث سجل 15.67 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.62 .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.60 جنيه للشراء
وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع
سجل 15.69 جنيه .
كما سجل الدولار
في
بنك مصر 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 1569 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي
15.60 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.70 جنيه .