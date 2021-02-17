الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 17-02-2021
09:13 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 17 فبراير ارتفاع طفيف
بمقدار قرش واحد حيث سجل 15.62 جنيه للشراء بينما سجل في معاملات أمس الصباحية
15.61 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.56 جنيه للشراء وللبيع سجل 1566 جنيه ، و سجل في البنك
الأهلي المصري 15.57 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.67 جنيه .
كما سجل في مصرف
أبو ظبي
الإسلامي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك العربي
الأفريقي 15.65 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.75 جنيه .