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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 17-02-2021 09:13 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 فبراير ارتفاع طفيف بمقدار قرش واحد حيث سجل 15.62 جنيه للشراء بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.61 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.56 جنيه للشراء وللبيع سجل 1566 جنيه ، و سجل في البنك الأهلي المصري 15.57 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.67 جنيه .
كما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك العربي الأفريقي 15.65 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.75 جنيه .
 

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