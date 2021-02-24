الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 24-02-2021
08:59 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار
حيث سجل 15.68 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في البنك
الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
وسجل الدولار
في
بنك الإمارات دبي الوطني 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار
في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .