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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 08-02-2021 09:17 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 8فبراير حالة من التراجع الطفيف حيث سجل 15.67 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.68 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
كما سجل في بنك مصر إيران للتنمية 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في بنك الإمارات دبي الوطني 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .  
 

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