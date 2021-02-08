الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 08-02-2021
09:17 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 8فبراير حالة من
التراجع الطفيف حيث سجل 15.67 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.68
جنيه .
وسجل الدولار
في البنك
المركزي 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي
المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
كما سجل في بنك مصر
إيران للتنمية 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في بنك الإمارات
دبي
الوطني 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .