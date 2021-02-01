الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 01-02-2021
09:05 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 1 فبراير حالة من
الارتفاع الطفيف بمقدار قرش واحد ، حيث سجل اليوم 15.72 جنيه ، بينما سجل في
معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في بنك
التعمير و الإسكان 15.68 للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .
كما سجل في البنك
الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في المصرف المتحد
15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه .