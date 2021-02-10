الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 10-02-2021
09:12 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 10 فبراير حالة من
الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.67 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي
المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
وسجل في البنك
العربي الأفريقي الدولي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في بنك
مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .