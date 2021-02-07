الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 07-02-2021
09:19 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 7 فبراير حالة من
الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.68
جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك عودة 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ،
وسجل الدولار
في البنك الأهلي الكويتي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .