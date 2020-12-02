الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 02-12-2020
09:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 2 ديسمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس
قيمة معاملات أمس الصباحية ، 15.66 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70
جنيه ، و سجل في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه ،للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك قناة السويس 15.61 جنيه للشراء و للبيع سجل
15.71جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.61 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.71
جنيه .