الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 25-11-2020
08:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 25 نوفمبر ارتفاع جديد بمقدار قرش عن
معاملات أمس الصباحية ، حيث سجل اليوم 15.65 جنيه ، بينما سجل أمس 15.64 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه ،
وسجل في البنك الكويتي " بيريوس " 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70
جنيه .
وسجل في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه ، وسجل في البنك
الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .