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الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 25-11-2020 08:56 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 نوفمبر ارتفاع جديد بمقدار قرش عن معاملات أمس الصباحية ، حيث سجل اليوم 15.65 جنيه ، بينما سجل أمس 15.64 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه ، وسجل في البنك الكويتي " بيريوس " 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
وسجل في بنك مصر 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .
 

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