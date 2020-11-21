الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 21-11-2020
08:49 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 21 نوفمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس
قيمة معاملات أمس الصباحية بقيمة 15.60 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.55 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.59 جنيه
للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .
كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.57 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.67 جنيه ،
وسجل في بنك القاهرة 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .