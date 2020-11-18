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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 18-11-2020 08:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 نوفمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية وهي 15.64 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه ـ وسجل في البنك الأهلي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
وسجل في البنك التجاري الدولي 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
 

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