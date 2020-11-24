الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 24-11-2020
08:58 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 24نوفمبر زيادة طفيفة بمقدار قرشين عن
معاملات أمس الصباحية حيث سجل 15.64 جنيه ـ بينما سجل أمس 15.62 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه ،
وسجل في بنك قناة السويس 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
كما سجل في بنك القاهرة
15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه ، وسجل في
بنك كردي أجريكول 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .