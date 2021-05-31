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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
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الإثنين، 31-05-2021 09:14 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 31 مايو حالة من الارتفاع الطفيف بمقدار قرش واحد حيث، سجل 15.67 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.66 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 1.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

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