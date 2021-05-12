الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 12-05-2021
09:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 12 مايو حالة من الارتفاع الطفيف بمقدار
قرش واحد، حيث سجل اليوم 15.68 جنيه ، وبينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.67
جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.71 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه
، وسجل في مصرف أبو ظبي
الإٍسلامي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .