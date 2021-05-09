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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
الأحد، 09-05-2021 09:54 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 9 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.67 جنيه نفس قيمة معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في البنك مصر 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري  15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه . 
 

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