الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 09-05-2021
09:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 9 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.67 جنيه
نفس قيمة معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70
جنيه ، وسجل في البنك مصر 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه، وسجل
في البنك التجاري الدولي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .