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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
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الثلاثاء، 11-05-2021 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 مايو حالة من التراجع حيث سجل 15.67 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.56 جنيه.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه، وسجل في بنك قناة السوس 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
كما سجل في بنك مصر 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

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