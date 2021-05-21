الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الجمعة، 21-05-2021
10:12 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الجمعة 21 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.68
جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه .
وسجل الدولار
في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه ، وسجل الدولار
في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .