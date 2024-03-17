الدولار يعاود الارتقاع في البنوك ويسجل هذا الرقم الآن

الأحد، 17-03-2024
02:14 م
ارتفع سعر الدولار
مقابل الجنيه اليوم الأحد في 4 بنوك مع بداية التعاملات، بينما استقر سعره في 5 بنوك أخرى، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.
أسعار الدولار:
البنك الأهلي المصري: 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.79 جنيه للشراء و48.89 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشا.
بنك القاهرة: 47.8 جنيه للشراء، و 47.9 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.7 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع بزيادة 35 قرشا.
بنك كريدي أجريكول: 47.8 جنيه للشراء و 47.9 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.75 جنيه، و48.85 جنيه للبيع للشراء، بزيادة 23 قرشا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.90 جنيه للشراء، و 48 جنيها للبيع، بزيادة 15 قرشا للشراء والبيع.