سعر الدولار الآن يقترب من 50 جنيهًا في البنوك رسميًا

الأربعاء، 06-03-2024
01:08 م
سجل سعر الدولار
في بنك القاهرة اليوم 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك.
وارتفع سعر الدولار
اليوم الأربعاء في البنوك بعد رفع البنك المركزي المصري الفائدة في اجتماع استثنائي.
تخطى سعر الدولار
في مصرف أبوظبي الإسلامي 48 جنيها للبيع.
ووفقا لبيانات البنك، سجل سعر الشراء 48 جنيها، والبيع 48.10 جنيه.
وارتفع سعر الدولار
اليوم الأربعاء في البنوك بعد رفع البنك المركزي المصري الفائدة في اجتماع استثنائي.
وسجل سعر صرف الدولار بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر سجل 45.25 للشراء، 45.35 جنيه للبيع.
- سعر الدولار
أمام الجنيه في البنك التجارى الدولى cib سجل 46 جنيها للشراء، 46.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في البنك الأهلى المصر
45.25 جنيه للشراء.
45.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك مصر
45.25 جنيه للشراء.
45.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
46 جنيها للشراء.
46.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في البنك التجارى الدولى «cib»
46 جنيها للشراء.
46.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في مصرف أبوظبى الإسلامى
46.30 جنيه للشراء.
46.40 جنيه للبيع.
وأعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض. وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وقرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.
وأعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض. وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وقرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.