الثلاثاء 12 مارس 2024
توقيت مصر 22:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

للمرة الأولى.. سعر الدولار في البنوك يتجاوز السوق السوداء ويسجل هذا الرقم

مرتضى منصور يشتبك مع حارس أمن على بوابة الزمالك: انت اللي خربت النادي

علي جمعة: الجنة لن يدخلها مسلمين فقط.. المسيحيين أيضًا

بعد اتهامها بقتله قهرًا.. بوسي: طليقي مات في السجن

شاهد.. رونالدو ينهار من البكاء بعد هزيمة فريقه من العين الإماراتي

قضية "فتاة الشروق".. قرار جديد من القضاء ضد سائق أوبر

فيديو صادم.. لحظة انتحار عائلة من 4 أفراد بشكل جماعي

اكتشف خيانة زوجته له فانتقم بطريقة غريبة!

شاهد: اشتباكات عنيفة بين لاعبي النصر السعودي والعين الإماراتي بعد انتهاء المباراة

سوهاج.. يقتل ابنه خنقًا انتقامًا من طليقته

للمرة الأولى.. سعر الدولار في البنوك يتجاوز السوق السوداء ويسجل هذا الرقم

IMG-20240312-WA0042
الدولار
الثلاثاء، 12-03-2024 03:32 م


للمرة الأولى منذ سنوات، تجاوز سعر صرف الدولار في البنوك مستوى أسعار الصرف في السوق السوداء. وخلال التعاملات الأخيرة، ووفق متعاملين، فقد جرى تداول الورقة الأميركية الخضراء عند مستويات أقل من 49 جنيهًا في السوق الموازية مقابل أسعار تتجاوز 49 جنيهاً في بعض البنوك.
يأتي ذلك بعد أيام من قيام البنك المركزي المصري بتحريك أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار تضييق الخناق على السوق الموازية والقضاء على المضاربات التي كانت تتسبب في ارتفاعات غير منطقية بأسعار صرف الدولار في السوق السوداء.
في السوق الرسمية، وخلال التعاملات الأخيرة، تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات يوم الاثنين في البنوك المصرية.
وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات تراجع سعر الصرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري ليسجل 49.00 جنيهًا للشراء، و49.10 جنيه للبيع، وفي بنك مصر تراجع ليسجل 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، تراجع سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر ليسجل نحو 48.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، استقر سعر الدولار ليسجل 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 48.97 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.
بالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت سعر العملة الأوروبية الموحدة تراجعا ما بين 15 - 22 قرشا شراء وبيع في ختام التعاملات. وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف اليورو نحو 53.57 جنيه للشراء، و53.64 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 53.61 جنيه للشراء، و53.78 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي – مصر مستوى 53.53 جنيه للشراء، و53.70 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 53.57 جنيه للشراء، و53.74 جنيه للبيع.
كما تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني بما يتراوح بين 18 إلى 25 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية. وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 62.87 جنيه للشراء، و63.15 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل مستوى 62.91 جنيه للشراء، و63.19 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك التجاري الدولي عند مستوى 62.88 جنيه للشراء، و63.09 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 62.89 جنيه للشراء، و63.09 جنيه للبيع.
عربيًا، سجل سعر صرف الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 13.05 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع. واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 13.35 جنيه للشراء، و13.36 جنيه للبيع. فيما استقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 158.96 جنيه للشراء، و160.01 جنيه للبيع.

إقرأ ايضا

Capture

كيفية التداول مثل المحترفين عبر تطبيقات الهاتف المحمول؟

IMG-20240307-WA0014

بعد وصوله 50 جنيهًا.. هبوط مفاجئ لسعر الدولار في البنوك اليوم ليسجل هذا الرقم

IMG-20240307-WA0023

بعد التعويم.. قفزة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك رسميًا

أخبار متعلقة

IMG-20240306-WA0034

سعر الدولار الآن يقترب من 50 جنيهًا في البنوك رسميًا

IMG-20240304-WA0019

هبوط مفاجئ في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم رسميًا

IMG-20240226-WA0007

مفاجأة في سعر الدولار اليوم في السوق الموازية

IMG-20240226-WA0013

رغم تراجعه في السوق السوداء.. تقرير يكشف مفاجأة عن توقعات سعر الدولار في البنوك

IMG-20240219-WA0032

السعر لحظة بلحظة.. ماذا حدث لـ الدولار في السوق السوداء

IMG-20240218-WA0017

الدولار يعاود الصعود في السوق السوداء رغم تراجع حركة البيع والشراء