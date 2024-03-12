للمرة الأولى.. سعر الدولار في البنوك يتجاوز السوق السوداء ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 12-03-2024
03:32 م
للمرة الأولى منذ سنوات، تجاوز سعر صرف الدولار في البنوك
مستوى أسعار الصرف في السوق السوداء. وخلال التعاملات الأخيرة، ووفق متعاملين، فقد جرى تداول الورقة الأميركية الخضراء عند مستويات أقل من 49 جنيهًا في السوق الموازية مقابل أسعار تتجاوز 49 جنيهاً في بعض البنوك.
يأتي ذلك بعد أيام من قيام البنك المركزي المصري بتحريك أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار تضييق الخناق على السوق الموازية والقضاء على المضاربات التي كانت تتسبب في ارتفاعات غير منطقية بأسعار صرف الدولار في السوق السوداء.
في السوق الرسمية، وخلال التعاملات الأخيرة، تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات يوم الاثنين في البنوك المصرية.
وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات تراجع سعر الصرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري ليسجل 49.00 جنيهًا للشراء، و49.10 جنيه للبيع، وفي بنك مصر تراجع ليسجل 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، تراجع سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر ليسجل نحو 48.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، استقر سعر الدولار
ليسجل 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 48.97 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.
بالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت سعر العملة الأوروبية الموحدة تراجعا ما بين 15 - 22 قرشا شراء وبيع في ختام التعاملات. وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف اليورو نحو 53.57 جنيه للشراء، و53.64 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 53.61 جنيه للشراء، و53.78 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي – مصر مستوى 53.53 جنيه للشراء، و53.70 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 53.57 جنيه للشراء، و53.74 جنيه للبيع.
كما تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني بما يتراوح بين 18 إلى 25 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية. وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 62.87 جنيه للشراء، و63.15 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل مستوى 62.91 جنيه للشراء، و63.19 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك التجاري الدولي عند مستوى 62.88 جنيه للشراء، و63.09 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 62.89 جنيه للشراء، و63.09 جنيه للبيع.
عربيًا، سجل سعر صرف الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 13.05 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع. واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 13.35 جنيه للشراء، و13.36 جنيه للبيع. فيما استقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 158.96 جنيه للشراء، و160.01 جنيه للبيع.