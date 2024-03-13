الفرق مش كبير.. سعر الدولار الآن في السوق السوداء والبنوك رسميًا

الأربعاء، 13-03-2024
01:07 م
انخفض سعر الدولار
الان في مصر اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 في السوق السوداء، ليصبح الفارق بين متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، والسوق السوداء، حوالي 2.34%.
وقبل قرارات البنك المركزي المصري، كان متوسط سعر الدولار
في مصر خلال بداية تعاملات السوق السوداء، الأربعاء الماضي، قد تراجع بنسبة كبيرة، وذلك منذ الإعلان عن تفاصيل صفقة “رأس الحكمة”، يوم 23 فبراير الماضي، كما تراجع متوسط أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.
جاء سعر الدولار
الان في مصر اليوم الاربعاء 13 مارس 2024 في السوق السوداء والبنوك امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس الجاري في البنوك المصرية..
سجل سعر الدولار
اليوم امام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 48.97 جنيه للشراء، 49.11 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم امام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
امام الجنيه المصري اليوم في البنوك التجاري الدولي 48.75 جنيه للشراء، 48.85 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم امام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
امام الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية 48.70 جنيه للشراء، 48.80 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم امام الجنيه المصري في بنك البركة 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
امام الجنيه المصري اليوم بمصرف أبوظبي الإسلامي 49.13 جنيه للشراء، 49.23 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم امام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
امام الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس 48.80 جنيه للشراء، 48.90 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في السوق السوداء
تراجع سعر الدولار
اليوم في السوق السوداء الأربعاء الموافق 13 مارس الجاري للعملات لليوم السادس على التوالي بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف يوم الأربعاء الماضي، مع رفع سعر الفائدة بحوالي 6%، وجاءت تحويلات الدولار اليوم
مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية على النحو التالي..
سعر الـ1 دولار أمريكي يساوي سعر 49.4 جنيه مصري.
سعر الـ5 دولار أمريكي يساوي سعر 246.8 جنيه مصري.
سعر الـ10 دولار أمريكي مساويًا لسعر 493.5 جنيه مصري.
سعر الـ25 دولار أمريكي مساويًا لسعر 1,233.8 جنيه مصري.
سعر الـ50 دولار أمريكي يساوي سعر 2,467.5 جنيه مصري.
سعر الـ100 دولار أمريكي مساويًا لسعر 4,935.0 جنيه مصري.
سعر الـ500 دولار أمريكي مساويًا لسعر 24,675.0 جنيه مصري
سعر الـ1000 دولار أمريكي يساوي سعر 49,350.0 جنيه مصري.
سعر الـ5000 دولار أمريكي مساويًا لسعر 246,750.0 جنيه مصري.
سعر الـ10000 دولار أمريكي يساوي سعر 493,500.0 جنيه مصري.