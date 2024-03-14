٤٧ ونازل.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك

الخميس، 14-03-2024
01:34 م
انخفض سعر الدولار
أمام الجنيه المصرى بالتعاملات اليوم، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 47.88 للشراء، 47.98 جنيه للبيع، أما فى بنك قناة السويس سجل 47.80 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لاخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية.
وسجل سعر الدولار
فى البنوك المصرية كالتالى:
سعر الدولار
فى البنك الأهلى المصرى
47.88 جنيه للشراء.
47.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى بنك مصر
48.13 جنيه للشراء.
48.23 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى بنك الإسكندرية
48.40 جنيها للشراء.
48.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى البنك التجارى الدولى "cib"
48.10 جنيها للشراء.
48.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
48.10 جنيه للشراء.
48.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى بنك القاهرة
48.30 جنيه للشراء.
48.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في المصرف العربي الدولي
47.90 جنيه للشراء.
48 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك قناة السويس
47.80 جنيه للشراء.
47.90 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك سايب
47.80 جنيه للشراء.
47.90 جنيه للبيع.