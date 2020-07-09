استقرار للدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

عبد القادر وحيد
واصل الدولار استقراره اليوم الخميس أمام الجنيه، حيث سجّل سعر الصرف في البنك المركزى 15.95 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.
بينما وصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.
و فى بنك الإسكندرية سجل الدولار 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع.
كما سجل الدولار فى بنك الأهلي الكويتي بيريوس 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع، وفى بنك البركة 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع.
و فى المصرف المتحد سجل 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع، و فى بنك التعمير والإسكان نحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.
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