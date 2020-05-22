» دراسة: الأطفال أقل عرضة للإصابة بكورونا بنسبة النصف

22 مايو 2020 - 08:58 م

كشفت دراسة أن الأطفال والمراهقين أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بنسبة النصف.





وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، إن النتائج التي خلصت إليها كلية لندن الجامعية وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، سوف تغذي النقاش حول كيفية إعادة فتح المدارس في بريطانيا.





ويبدو أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفيروس، لكن الفريق قال إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن ذلك.





ومن المتوقع أن تنشر الحكومة البريطانية مشورتها العلمية حول استئناف الدراسة في وقت لاحق.





وتستعد أكبر المدارس الابتدائية في بريطانيا لإعادة فتح أبوابها أمام الطلاب في بداية الشهر المقبل، ما أثار مخاوف بشأن سلامتهم.





فيما يبدو أن الأطفال أقل عرضة بكثير للإصابة بمرض شديد أو الوفاة بسبب فيروس كورونا.





مع ذلك، فقد ثبت أنه من الصعب الإجابة على سؤالين رئيسيين آخرين: هل الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفيروس؟ هل الأطفال أقل عرضة لنشره؟





وأجرى الباحثون 6332 دراسة من جميع أنحاء العالم - لم يتم نشر معظمها رسميًا - في محاولة للحصول على الإجابات. حددوا 18 منها مفيدًا.





وهي عبارة عن مزيج من الدراسات التي اختبرت كيفية انتشار الفيروس في المدارس أو الأسر من خلال اختبار صارم للاتصالات، وكذلك الدراسات التي تختبر أعدادًا كبيرة من الأشخاص في المجتمع لمعرفة الفيروس الذي يحملونه.





وأظهر النتائح أن الأطفال أقل عرضة بنسبة 56 في المائة من البالغين للإصابة بالفيروس عند تعرضهم لشخص مصاب.





وقال البروفيسور راسل فينر من كلية لندن الجامعية والكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل: "يقلق المعلمون بشأن أطفالهم وأعتقد أنه من المطمئن بشكل لا يصدق أن الأطفال الذين يدرسونهم هم نصف المعرضين لهذا الفيروس".





ومع ذلك، فإن السبب غير واضح. وكانت هناك مناقشات حول الاختلافات في رئتي الأطفال التي تجعل من الصعب عليهم التقاط الفيروس أو أنهم يتعرضون لمزيد من نزلات البرد المرتبطة بالفيروس التاجي، والتي قد تؤدي إلى درجة معينة من الحصانة.





وقال الباحث إذا كان الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفيروس، فإنهم أقل عرضة لأن يكونوا المصدر الرئيسي للعدوى.





وأضاف: "هذا يدعم الرأي القائل بأن الأطفال من المرجح أن يلعبوا دورًا أصغر في نقل الفيروس وانتشار الوباء، على الرغم من عدم اليقين الكبير الذي لا يزال قائمًا".





ورفض أن يتوجه مباشرة إلى القرار السياسي بإعادة فتح المدارس، لكنه قال إنه سيكون قلقًا إذا كان كل التركيز ينصب فقط على التأثيرات الصحية على البالغين "وأن يتم تقليل قيمة الأضرار التي تلحق بالأطفال من البقاء خارج المدرسة، وعدم اللعب في المعادلة".





ومن المقرر نشر النصيحة التي قدمها المستشارون العلميون للحكومة البريطانية، والتي تسمى (سيج)، في وقت لاحق.





إلا أن المجموعة المنافسة المسماة (إنديبج سيج) قالت إنه لا يجب إعادة فتح المدارس حتى تكون هناك إمكانية لتتبع انتشار الفيروس واختبار أي شخص على اتصال مع المصابين.





وقالت أيضًا إن الخطر على التلاميذ سينخفض إلى النصف إذا تأخر إعادة فتحه لمدة أسبوعين نتيجة لانخفاض الحالات أكثر.





قال السير ديفيد كينج ، الذي يقود المجموعة ، "من الواضح من الأدلة التي جمعناها أنه من السابق لأوانه العودة في 1 يونيو، من خلال المضي قدمًا في هذا القرار الخطير، فإن الحكومة تخاطر أكثر بصحة مجتمعاتنا واحتمال ارتفاع ثان".



