» هذا هو الوقت الأفضل لتناول القهوة في رمضان

18 مايو 2020 - 11:42 ص

تعتبر القهوة من المشروبات التي يقبل على تناولها الجميع ويعانون من عدم تمكنهم من تناول بكثرة في رمضان، لكن الخبراء يروا أنها فرصة مناسبة للتقليل من شربها.

والمعروف عن القهوة أنها تساعد في تحفيز النشاط وتساعد علي التركيز بشكل أفضل أثناء ساعات العمل كما أنها تساعد علي زيادة التركيز وتحفز نشاطنا العقلي والجسدي لكن الإكثار منها يسبب أحيانا ردة فعل عكسية تتمثل في زيادة النشاط ما يجعل التركيز علي أعمالنا وإنجازها أمرا صعب.

وينصح خبراء التغذية بتناول القهوة مرة واحد في رمضان أو كوبين صغيرين علي الأكثر ومن الأفضل تناولها عند وقت السحور لأنها في هذا الوقت تكون في الوقت الأقرب إلي وقت العمل في الصباح.