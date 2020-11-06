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قبلنا التظلمات ..التضامن تزف خبر اسر للمواطنين

وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج
وزيرة التضامن
 
الجمعة، 06-11-2020 12:21 م إيمان هاني


زف الدكتور ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة لمستحقي معاش تكافل وكرامة، قائلًا: "الوزارة قبلت ما يقرب من 40ألف تظلم من التظلمات قدمت في 2020، وجاري إعادة الصرف للمتظلمين خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن أي مواطن رُفض تظلمه، يحق لهم تقديم تظلم أكثر من مرة.
وأضاف "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن تقديم التظلم متاح على البوبة الإلكترونية أو من خلال التوجه للوحدات الاجتماعية، ويفضل التقدم من خلال البوابة الالكترونية مع إرفاق المستندات اللازمة، في ظل انتشار فيروس كورونا.
وتابع:" الوزارة تقوم بفحص المستندات، وفي حالة التأكد من صحتها يتم صرف معاش تكافل وكرامة للأسرة المعنية، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإستخراج بطاقة ميزة لمستحفي معاش تكافل وكرامة، في إطار الحفاظ على مستحقات المواطنين، وتحقيق الشمول المالي.
 

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