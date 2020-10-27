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" مكنش ينفع البسه البدلة الحمراء " ..ابنة عمرو الحريري تكشف مفاجأة وفاته

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الحريري
 
الثلاثاء، 27-10-2020 10:24 ص إيمان هاني

قالت ميريت عمر الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري ، إن والدها في آخر 4 سنوات من عمره كان يعيش معها في منزلها، معقة:" توفي بمرض السرطان، ولكنها  لم تخبر أحدا بإصابته بمرض السرطان".
وأضافت ميريت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى ام سى " المذاع علي قناه دى ام سى ، قائلة :"عمر الحريري مات وهو ميعرفش إنه مصاب بـ السرطان ولو كان عرف كان مات في نفس الوقت" معلّقة: "مش معقولة كنت أقوله وألبسه البدلة الحمراء".
وأكدت اتجهت في الفترة الحالية للتمثيل، بعد أن اكتسبت مهارات كثيرة في مجال الفن، وأوضحت أنها تعلمت من والدها الراحل بعض الأشياء المهمّة، منها بناء الشخصية.
 

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