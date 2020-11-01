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"السيدة روحية" لوزير الأوقاف : دا طلبي الوحيد

يييييييييييييي
السيدة روحية
 
الأحد، 01-11-2020 10:26 ص إيمان هاني
ناشدت السيدة روحية، بعد كفاحها مع أبنائها الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزارة الأوقاف بوضع حل لمشكلة منزلها الملاصق لأحد المساجد التابعة للوزارة، حيث تم بناء دورات للمياه تسببت في انهيار جزء من منزلها المبني بالطوب اللبن والذي يغرق في أوقات الأمطار الشديدة.
وأكدت "روحية" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" أن إعادة ترميم منزلها هو هدفها حاليًا خاصة بعد التكريمات التي حصلت عليها من محافظة المنوفية والمساعدات وزارة التضامن بعد انتشار قصة كفاحها مع أبنائها الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي ذات السياق قال محمد فكري، عضو فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ "السيدة روحية" ستحصل على عدد من المساعدات، بعد كفاحها مع أبنائها الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة،
وأضاف "فكري" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية"، مساء الجمعة: "سيحصل الثلاث أطفال على معاش كرامة، وسيتم صرف معاش استثنائي لها، ومحافظ المنوفية نفسه أمر بصرف مساعدة مالية لها"
 

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