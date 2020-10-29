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مستشار الرئيس يعقب الإساءة للنبي بقرار عاجل

الدكتور أسامة الأزهري
الأزهري
 
الخميس، 29-10-2020 09:41 ص إيمان هاني

أكد أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على رفضه للرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.
وقال "الأزهري" في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" قائلا : "يجب أن نجعل غيرتنا على مقام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعادلها شيئًا في هذه الدنيا".
وتابع: "لا نقبل بالمساس بالنبي الكريم تحت التذرع بحرية التعبير، ولكننا في نفس الوقت ندين ما حدث للمدرس الفرنسي وتصرف البعض في فرنسا بالصلاة في الشارع لقطع الطريق".
وتابع "الهدي النبوي كله كمال وخلق، فالنبي كان أجود الناس صدرًا وألين الناس، ولا يجب أن نتوقف عند حدود الإساءة ولكن يجب أن نعرف العالم كله بهديه".

 

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